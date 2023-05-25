Фоменко * — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко *

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19

Дочь: Фоменко Надежда Петровна

Отец ребёнка: Фоменко Петр Арсентьевич

Рождение ребёнка
19

Дочь: Фоменко Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Фоменко Петр Арсентьевич

Рождение ребёнка
19

Дочь: Фоменко Ольга Петровна

Отец ребёнка: Фоменко Петр Арсентьевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кожемякина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Фоменко Петр Арсентьевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Фоменко Алексей Петрович

Отец ребёнка: Фоменко Петр Арсентьевич

Смерть
Неизвестно

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