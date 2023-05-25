Фоменко *
Место рожденияНе указано
Дата рождения18
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19
Дочь: Фоменко Надежда Петровна
Отец ребёнка: Фоменко Петр Арсентьевич
Рождение ребёнка
19
Дочь: Фоменко Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Фоменко Петр Арсентьевич
Рождение ребёнка
19
Дочь: Фоменко Ольга Петровна
Отец ребёнка: Фоменко Петр Арсентьевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кожемякина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Фоменко Петр Арсентьевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Фоменко Петр Арсентьевич
Смерть
Неизвестно