Шабайкина Степанида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабайкина Степанида Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Фефелкина Ирина Шабайкина

Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шабайкин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1881

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.05.1883

Дочь: Акилина Николаевна

Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1887

Сын: Шабайкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1890

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1891

Сын: Шабайкин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.12.1893

Дочь: Степанида Николаевна

Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.03.1896

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1897

Дочь: Васса Николаевна

Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабайкин Николай Степанович

Смерть
Неизвестно
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