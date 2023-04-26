Шабайкина Степанида Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Фефелкина Ирина Шабайкина
Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шабайкин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
17.06.1881
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
29.05.1883
Дочь: Акилина Николаевна
Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
19.09.1887
Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
03.04.1890
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
11.06.1891
Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
03.12.1893
Дочь: Степанида Николаевна
Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
05.03.1896
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
23.08.1897
Дочь: Васса Николаевна
Отец ребёнка: Шабайкин Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно