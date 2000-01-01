Малышева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Малышев Гаврило
Отец ребёнка: Малышев Антон
Рождение ребёнка
1810
Сын: Малышев Михайло
Отец ребёнка: Малышев Антон
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Малышев Антон
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Малышев Иоанн
Отец ребёнка: Малышев Антон
Смерть
Неизвестно