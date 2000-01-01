Малышева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Малышев Гаврило

Отец ребёнка: Малышев Антон

Рождение ребёнка
1810

Сын: Малышев Михайло

Отец ребёнка: Малышев Антон

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Малышев Антон

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Малышев Иоанн

Отец ребёнка: Малышев Антон

Смерть
Неизвестно
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