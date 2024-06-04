Бакулин Иван (Ивашко) Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Иван (Ивашко) Фомин

Место рождения

поч. Фоминской, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1641 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Бакулин Фома (Фомка) Якимов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678

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