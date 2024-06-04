Бакулин Иван (Ивашко) Фомин
Место рожденияпоч. Фоминской, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: Бакулин Фома (Фомка) Якимов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678