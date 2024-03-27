(Каримова) Шамсинур
Место рожденияМалый Шыгырдан
Дата рождения1901
Дата смерти12.04.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хакимов Фатклислам
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
10.01.1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1944
Смерть
12.04.1976