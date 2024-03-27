(Каримова) Шамсинур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каримова) Шамсинур

Место рождения

Малый Шыгырдан

Дата рождения

1901

Дата смерти

12.04.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хакимов Фатклислам

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов Фатклислам

Рождение ребёнка
10.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов Фатклислам

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов Фатклислам

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов Фатклислам

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов Фатклислам

Смерть
12.04.1976

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