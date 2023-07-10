Емельянов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельянов Николай
Рождение ребёнка
12.01.1896 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Емельянова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
24.05.1900 ст.
Сын: Емельянов Петр Михайлович
Мать ребёнка: Емельянова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
24.05.1902 ст.
Сын: Емельянов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Емельянова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
24.11.1903 ст.
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Емельянова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
18.04.1907 ст.
Сын: Емельянов Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Емельянова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
08.09.1908 ст.
Сын: Емельянов Федор Михайлович
Мать ребёнка: Емельянова Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ивотской фабрики мастеровой
Смерть
Неизвестно