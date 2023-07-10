Емельянов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельянов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1896 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Емельянова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
24.05.1900 ст.

Сын: Емельянов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Емельянова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
24.05.1902 ст.

Сын: Емельянов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Емельянова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
24.11.1903 ст.

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Емельянова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
18.04.1907 ст.

Сын: Емельянов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Емельянова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
08.09.1908 ст.

Сын: Емельянов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Емельянова Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Анастасия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Ивотской фабрики мастеровой
Смерть
Неизвестно
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