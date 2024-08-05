Бердникова (Авдусенко) Прасковья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бердников Фёдор
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Бердникова (Бердникова) Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Бердников Фёдор
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бердников Фёдор
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Овчинникова (Бердникова) Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Бердников Фёдор
Рождение ребёнка
21.01.1935
Дочь: Рогожина (Бердникова) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Бердников Фёдор
Рождение ребёнка
19.10.1938
Дочь: Подойникова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Бердников Фёдор
Смерть
Неизвестно