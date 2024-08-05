Бердникова (Авдусенко) Прасковья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Авдусенко) Прасковья Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Фёдор

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Бердникова (Бердникова) Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Бердников Фёдор

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бердников Фёдор

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Овчинникова (Бердникова) Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Бердников Фёдор

Рождение ребёнка
21.01.1935

Дочь: Рогожина (Бердникова) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Бердников Фёдор

Рождение ребёнка
19.10.1938

Дочь: Подойникова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Бердников Фёдор

Смерть
Неизвестно

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