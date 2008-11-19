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Житинский Анатолий Викторович
Житинский Анатолий Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.2008
Пол
Мужской
Отец
Житинский Виктор Анатольевич
1980 г.р.
Мать
Егорова Татьяна Алексеевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ME
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2008
Отец:
Житинский Виктор Анатольевич
Мать:
Егорова Татьяна Алексеевна
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