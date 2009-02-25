Миракова-Хорунжая Екатерина Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1920
Дата смерти25.02.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1920
Отец: Хорунжий Онуфрий
Рождение ребёнка
03.08.1948
Отец ребёнка: Мираков Юрий Александрович
Железнодорожный, Правдинский, Калининградская область
Рождение ребёнка
02.04.1952
Сын: Мираков Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Мираков Юрий Александрович
Смерть
25.02.2009
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край