Миракова-Хорунжая Екатерина Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миракова-Хорунжая Екатерина Онуфриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1920

Дата смерти

25.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1920

Отец: Хорунжий Онуфрий

Мать: Хорунжий Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
03.08.1948

Сын: Мираков Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Мираков Юрий Александрович

Железнодорожный, Правдинский, Калининградская область
Рождение ребёнка
02.04.1952

Сын: Мираков Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Мираков Юрий Александрович

Смерть
25.02.2009
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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