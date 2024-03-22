Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Михаил Васильевич
Мать: Наталья Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
После 1825