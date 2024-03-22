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Василий Михайлович

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Между 1740 и 1742 г.р.

Мать

Около 1740 г.р.

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1817 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Михаил Васильевич

Мать: Наталья Герасимовна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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