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Макаров Григорий Ермолаевич

Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

19.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1924

Отец: Макаров Ермолай Георгиевич Егорович

Мать: Макарова Наталья

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Военная служба
?.10.1942
Наименование военкомата: Газимуро-Заводский РВК, Читинская обл., Газимуро-Заводский р-н Дата поступления на службу: __.10.1942 Воинское звание: мл. лейтенант тех. сл. Наименование воинской части: 64 г... Показать все
Смерть
Неизвестно
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