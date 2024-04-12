Макаров Григорий Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1924
Военная служба
?.10.1942
Наименование военкомата: Газимуро-Заводский РВК, Читинская обл., Газимуро-Заводский р-н Дата поступления на службу: __.10.1942 Воинское звание: мл. лейтенант тех. сл. Наименование воинской части: 64 г... Показать все
Смерть
Неизвестно