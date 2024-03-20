Жилин Мценский — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖилин Мценский

Жилин Мценский

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1580

Сын: Жилин Фома

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1581

Сын: Жилин Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1582

Сын: Жилин Неизвестный

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.