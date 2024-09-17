Полунин Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1895
Дата смерти21.12.1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1895
Отец: Полунин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полунина Мария Александровна
Мать ребёнка: Сигачёва Елена Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1928
Дочь: Полунина Нина Александровна
Мать ребёнка: Сигачёва Елена Афанасьевна
Смерть
21.12.1950