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Полунин Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1895

Дата смерти

21.12.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1895

Отец: Полунин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полунина Мария Александровна

Мать ребёнка: Сигачёва Елена Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сигачёва Елена Афанасьевна

Рождение ребёнка
28.02.1928

Дочь: Полунина Нина Александровна

Мать ребёнка: Сигачёва Елена Афанасьевна

Смерть
21.12.1950

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