Хомбок (Надаринская) Вера Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.06.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Шилова Зинаида Иосифовна
Отец ребёнка: Хомбок Иосиф
Рождение ребёнка
31.01.1951
Отец ребёнка: Хомбок Иосиф
Рождение ребёнка
07.03.1953
Дочь: Кухарева Любовь Иосифовна
Отец ребёнка: Хомбок Иосиф
Круглики, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
07.04.1953
Дочь: Цыбульская Надежда Иосифовна
Отец ребёнка: Хомбок Иосиф
Рождение ребёнка
04.10.1955
Дочь: Заневская Вера Иосифовна
Отец ребёнка: Хомбок Иосиф
Смерть
03.06.1983