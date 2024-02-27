Хомбок (Надаринская) Вера Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомбок (Надаринская) Вера Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Шилова Зинаида Иосифовна

Отец ребёнка: Хомбок Иосиф

Рождение ребёнка
31.01.1951

Сын: Хомбок Николай Иосифович

Отец ребёнка: Хомбок Иосиф

Рождение ребёнка
07.03.1953

Дочь: Кухарева Любовь Иосифовна

Отец ребёнка: Хомбок Иосиф

Круглики, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
07.04.1953

Дочь: Цыбульская Надежда Иосифовна

Отец ребёнка: Хомбок Иосиф

Рождение ребёнка
04.10.1955

Дочь: Заневская Вера Иосифовна

Отец ребёнка: Хомбок Иосиф

Смерть
03.06.1983
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