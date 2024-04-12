Моисеев Артем Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Артем Кузьмич

Место рождения

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.03.1830

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1830

Отец: Моисеев Кузьма Степанович

Мать: Моисеева Александра

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.01.1850

Сын: Моисеев Григорий Артемович

Мать ребёнка: Моисеева Агафья Родионовна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Моисеева Матрена Артемовна

Мать ребёнка: Моисеева Агафья Родионовна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Отдан в рекруты в 1856 году
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