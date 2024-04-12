Моисеев Артем Кузьмич
Место рождения
Дата рождения24.03.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1830
Отец: Моисеев Кузьма Степанович
Мать: Моисеева Александра
Рождение ребёнка
03.01.1850
Сын: Моисеев Григорий Артемович
Мать ребёнка: Моисеева Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Моисеева Матрена Артемовна
Мать ребёнка: Моисеева Агафья Родионовна
Работа или профессия
Неизвестно
Отдан в рекруты в 1856 году