Шоргин Иван Андреевич
Место рожденияд.Перово, Гусь-Хрустальный район
Дата рожденияМежду 1867 и 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1867 и 1869
Отец: Шоргин Андрей Иванович
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897
Мать ребёнка: Шоргина Фиона Иларионовна
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно