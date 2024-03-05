Шоргин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШоргин Иван Андреевич

Шоргин Иван Андреевич

Место рождения

д.Перово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

Между 1867 и 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1826 и 1828 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1874 и 1876 г.р.

Дети

Между 1896 и 1897 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1867 и 1869

Отец: Шоргин Андрей Иванович

Мать: не указана

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897

Сын: Шоргин Василий Иванович

Мать ребёнка: Шоргина Фиона Иларионовна

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шоргина Фиона Иларионовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close