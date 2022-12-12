Гончаренко Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Гончаренко Яков
Бракосочетание
01.12.1928
Рождение ребёнка
12.03.1930
Сын: Гончаренко Николай Иванович
Мать ребёнка: Гончаренко Мария Семёновна
Рождение ребёнка
29.06.1936
Дочь: Таболина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Гончаренко Мария Семёновна
Смерть
?.09.1941
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Пропал без вести