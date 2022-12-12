Гончаренко Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Иван Яковлевич

Гончаренко Иван Яковлевич

avatar

Место рождения

Аджамка, Кіровоградська область

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Гончаренко Яков

Мать: Гончаренко Ирина (Ярына) Федосеевна

Аджамка, Кіровоградська область
Бракосочетание
01.12.1928

Жена: Гончаренко Мария Семёновна

Рождение ребёнка
12.03.1930

Сын: Гончаренко Николай Иванович

Мать ребёнка: Гончаренко Мария Семёновна

Аджамка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
29.06.1936

Дочь: Таболина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Гончаренко Мария Семёновна

Смерть
?.09.1941
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close