Пышная Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пышная Зинаида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1937

Отец: Пышный Федор Фомич

Мать: Пышная Ольга Степановна

Рождение ребёнка
30.08.1958

Сын: Липовка Сергей Викторович

Отец ребёнка: Липовка Виктор Максимович

Рождение ребёнка
19.02.1961

Сын: Липовка Юрий Викторович

Отец ребёнка: Липовка Виктор Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липовка Виктор Максимович

Смерть
Неизвестно
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
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