Пышная Зинаида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1937
Отец: Пышный Федор Фомич
Мать: Пышная Ольга Степановна
Рождение ребёнка
30.08.1958
Сын: Липовка Сергей Викторович
Отец ребёнка: Липовка Виктор Максимович
Рождение ребёнка
19.02.1961
Отец ребёнка: Липовка Виктор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край