Суров Иван Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Суров Борис Лукьянов
Мать: Сурова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1735
Сын: Суров Михаил Иванов
Мать ребёнка: Сурова Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Сурова Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Матрена Иванова
Мать ребёнка: Сурова Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ефимия Иванова
Мать ребёнка: Сурова Ксения Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурова Ксения Яковлева
Смерть
Неизвестно