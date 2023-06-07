Суров Иван Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суров Иван Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Суров Борис Лукьянов

Мать: Сурова Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1735

Сын: Суров Михаил Иванов

Мать ребёнка: Сурова Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Сурова Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Матрена Иванова

Мать ребёнка: Сурова Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ефимия Иванова

Мать ребёнка: Сурова Ксения Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурова Ксения Яковлева

Смерть
Неизвестно
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