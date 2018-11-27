Зуфарова (Веселова) Нина Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуфарова (Веселова) Нина Мироновна

Место рождения

Малое Климово

Дата рождения

20.04.1940

Дата смерти

27.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1940

Отец: Веселов Мирон Максимович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
30.01.1962

Муж: Зуфаров Василий Зуфарович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.10.1962

Дочь: Иванова (Зуфарова) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Зуфаров Василий Зуфарович

Рождение ребёнка
19.11.1968

Дочь: Бондарева (Зуфарова) Марина Васильевна

Отец ребёнка: Зуфаров Василий Зуфарович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
27.11.2018
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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