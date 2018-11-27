Зуфарова (Веселова) Нина Мироновна
Место рожденияМалое Климово
Дата рождения20.04.1940
Дата смерти27.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1940
Отец: Веселов Мирон Максимович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.01.1962
Рождение ребёнка
24.10.1962
Дочь: Иванова (Зуфарова) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Зуфаров Василий Зуфарович
Рождение ребёнка
19.11.1968
Дочь: Бондарева (Зуфарова) Марина Васильевна
Отец ребёнка: Зуфаров Василий Зуфарович
Смерть
27.11.2018