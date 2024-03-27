Халиуллин Самигулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллин Самигулла

Место рождения

д. Кабаланы Чирки-Кильдуразовская (Кильдуразовская) волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халиулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсикамал

Смерть
Неизвестно

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