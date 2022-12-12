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Татаринова Евфросинья

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Место рождения

Шабалино, Кировская, Россия

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Шабалино, Кировская, Россия
Рождение ребёнка
17.11.1923

Сын: Татаринов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Татаринов Николай Афанасьевич

Ключевской при рч. Паозери, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаринов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Татаринов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Татаринов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Татаринов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаринов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Татаринов Николай Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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