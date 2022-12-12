Татаринова Евфросинья
Место рожденияШабалино, Кировская, Россия
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Шабалино, Кировская, Россия
Рождение ребёнка
17.11.1923
Сын: Татаринов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Татаринов Николай Афанасьевич
Ключевской при рч. Паозери, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татаринов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Татаринов Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Татаринов Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Татаринов Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татаринов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Татаринов Николай Афанасьевич
Смерть
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область