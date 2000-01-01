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(Grant) Sarah Isabella
(Grant) Sarah Isabella
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.1838
Дата смерти
13.07.1915
Пол
Женский
Отец
Grant William
1798 г.р.
Мать
Grant (Innes) Mary
Около 1802 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1838
Отец:
Grant William
Мать:
Grant Mary
Смерть
13.07.1915
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