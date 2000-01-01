(Grant) Sarah Isabella — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Grant) Sarah Isabella

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1838

Дата смерти

13.07.1915

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1838

Отец: Grant William

Мать: Grant Mary

Смерть
13.07.1915
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