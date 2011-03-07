(Могътазирова) Мәргубә
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1929
Дата смерти07.03.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1958
Рождение ребёнка
23.02.1960
Рождение ребёнка
02.09.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
07.03.2011