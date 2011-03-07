(Могътазирова) Мәргубә — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Могътазирова) Мәргубә

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1929

Дата смерти

07.03.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могътазиров Азат Таҗи Улы

Рождение ребёнка
23.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могътазиров Азат Таҗи Улы

Рождение ребёнка
02.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могътазиров Азат Таҗи Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могътазиров Азат Таҗи Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могътазиров Азат Таҗи Улы

Смерть
07.03.2011
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