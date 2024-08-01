Мясников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясников Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мясников Иосиф

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова Надежда

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Мясников Иван

Мать ребёнка: Мясникова Надежда

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Мясников Александр

Мать ребёнка: Мясникова Надежда

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
08.01.1900

Сын: Мясников Григорий

Мать ребёнка: Мясникова Надежда

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
07.11.1900

Сын: Мясников Михаил

Мать ребёнка: Мясникова Надежда

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
07.11.1900

Сын: Мясников Михаил

Мать ребёнка: Мясникова Надежда

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
До 1912

Дочь: (Мясникова) Анна

Мать ребёнка: Мясникова Надежда

Рождение ребёнка
13.07.1912

Дочь: (Мясникова) Алевтина

Мать ребёнка: Мясникова Надежда

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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