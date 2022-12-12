Сухов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смертиВычислено 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790
Отец: Сухов Иван Петрович
Мать: Сухова Афимья Фирсовна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Сухова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Сухова Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Сухова Алёна Андреевна
Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Сухов Стефан (Степан) Андреевич
Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Сухова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Сухова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1848