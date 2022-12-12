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Сухов Андрей Иванович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

Вычислено 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: Сухов Иван Петрович

Мать: Сухова Афимья Фирсовна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Сухов Гаврила Андреевич

Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Сухова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Сухова Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Сухова Алёна Андреевна

Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Сын: Сухов Стефан (Степан) Андреевич

Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Сухова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Сухов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Сухова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Сухов Анфим Андреевич

Мать ребёнка: Сухова Авдотья Леонтьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Авдотья Леонтьевна

Смерть
Вычислено 1848
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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