Засорин Аким (Иоаким) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засорин Аким (Иоаким) Андреевич

Место рождения

Дубасово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

06.09.1902 ст.

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1902 ст.

Отец: Засорин Андрей Андреевич

Мать: Засорина Ксения Емелианова

Дубасово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Единоверческая Николаевская церковь с. Дубасово Судогодского уезда Владимирской губернии. ГАВО Ф.590 Оп.25 Д.3 Л.245 об., 246
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова София Александровна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Крещение
07.09.1902 ст.
Дубасово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Восприемники: крестьянский сын деревни Давыдовской Меленковского уезда Григорий Иоаннов Ходашев и крестьянка деревни Ларинской Евдокия Андреева Засорина
Рождение ребёнка
17.07.1934

Дочь: Кульнева (Засорина) Роза

Мать ребёнка: Горюнова София Александровна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.12.1937

Дочь: Омехина (Засорина) Ида

Мать ребёнка: Горюнова София Александровна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
?.08.1941
пропал без вести

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