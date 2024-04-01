Засорин Аким (Иоаким) Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1902 ст.
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1902 ст.
Единоверческая Николаевская церковь с. Дубасово Судогодского уезда Владимирской губернии. ГАВО Ф.590 Оп.25 Д.3 Л.245 об., 246
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
07.09.1902 ст.
Восприемники: крестьянский сын деревни Давыдовской Меленковского уезда Григорий Иоаннов Ходашев и крестьянка деревни Ларинской Евдокия Андреева Засорина
Рождение ребёнка
17.07.1934
Дочь: Кульнева (Засорина) Роза
Мать ребёнка: Горюнова София Александровна
Рождение ребёнка
14.12.1937
Дочь: Омехина (Засорина) Ида
Мать ребёнка: Горюнова София Александровна
Смерть
?.08.1941
пропал без вести