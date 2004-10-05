Вершинин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1937

Дата смерти

28.12.1994

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1937

Отец: Вершинин Алексей Андреевич

Мать: Вершинина Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
09.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Валентина Ивановна

Смерть
28.12.1994
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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