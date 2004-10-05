Вершинин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1937
Дата смерти28.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1937
Рождение ребёнка
09.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вершинина Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1994
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область