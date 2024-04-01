Зеленов Василий Максимович
Место рожденияТомбовская область, дер. Собакино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зеленов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленов Михаил
Мать ребёнка: Зеленова (Бинкевич) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1922
Сын: Зеленов Сергей
Мать ребёнка: Зеленова (Бинкевич) Мария
Рождение ребёнка
01.01.1925
Сын: Зеленов Владимир
Мать ребёнка: Зеленова (Бинкевич) Мария
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.05.1928
Дочь: Кадникова (Зеленова) Тамара
Мать ребёнка: Зеленова (Бинкевич) Мария
Смерть
Неизвестно