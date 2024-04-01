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Зеленов Василий Максимович

Место рождения

Томбовская область, дер. Собакино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленов Михаил

Мать ребёнка: Зеленова (Бинкевич) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленова (Бинкевич) Мария

Рождение ребёнка
22.04.1922

Сын: Зеленов Сергей

Мать ребёнка: Зеленова (Бинкевич) Мария

Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Зеленов Владимир

Мать ребёнка: Зеленова (Бинкевич) Мария

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.05.1928

Дочь: Кадникова (Зеленова) Тамара

Мать ребёнка: Зеленова (Бинкевич) Мария

Смерть
Неизвестно

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