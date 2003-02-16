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Будникова Анастасия Олеговна
Будникова Анастасия Олеговна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.02.2003
Пол
Женский
Отец
Воробьёв Андрей Владимирович
1976 г.р.
Мать
Будникова Наталья Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.2003
Отец:
Воробьёв Андрей Владимирович
Мать:
Будникова Наталья Александровна
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