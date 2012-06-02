Микитась Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микитась Анна Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.2012

Отец: Микитась Кирилл Николаевич

Мать: Микитась-В Разводе Ольга Алексеевна

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