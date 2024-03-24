Коновалова Наталья Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Наталья Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1984

Сын: Федосеев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Федосеев Василий Константинович

Рождение ребёнка
28.06.1987

Дочь: Федосеева Елена Васильевна

Отец ребёнка: Федосеев Василий Константинович

Рождение ребёнка
24.12.1991

Сын: Федосеев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Федосеев Василий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Василий Константинович

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