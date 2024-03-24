Коновалова Наталья Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1984
Сын: Федосеев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Федосеев Василий Константинович
Рождение ребёнка
28.06.1987
Дочь: Федосеева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Федосеев Василий Константинович
Рождение ребёнка
24.12.1991
Сын: Федосеев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Федосеев Василий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно