Жамин (Гунявина) Надежда Васильевна
Место рожденияСССР
Дата рождения30.09.1924
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1924
Отец: Гунявин ?
Мать: Гунявина ?
СССР
Рождение ребёнка
31.03.1953
Дочь: Симачева Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Жамин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Около 15.07.1957
Сын: Жамин Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Жамин Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007
Похороны
Неизвестно