Жамин (Гунявина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жамин (Гунявина) Надежда Васильевна

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Место рождения

СССР

Дата рождения

30.09.1924

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1924

Отец: Гунявин ?

Мать: Гунявина ?

СССР
Рождение ребёнка
31.03.1953

Дочь: Симачева Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Жамин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Около 15.07.1957

Сын: Жамин Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Жамин Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жамин Владимир Васильевич

Смерть
2007
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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