Асадуллин Мухаметзариф Нугуманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асадуллин Мухаметзариф Нугуманович

Место рождения

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1890

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
10.09.1873

Дочь: Зулейха Мухаметзарифовна

Мать ребёнка: Асадуллина Фархисурур

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
20.11.1875

Сын: Асадуллин Гилязетдин Мухаметзарифович

Мать ребёнка: Асадуллина Фархисурур

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
14.11.1879

Дочь: Зульхиза Мухаметзарифовна

Мать ребёнка: Асадуллина Фархисурур

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
10.01.1882

Дочь: Фатхия Мухаметзарифовна

Мать ребёнка: Асадуллина Фархисурур

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1885

Сын: Асадуллин Мухаметгариф Мухаметзарифович

Мать ребёнка: Асадуллина Фархисурур

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
?.02.1889

Сын: Асадуллин Мухаметшариф Мухаметзарифович

Мать ребёнка: Асадуллина Фархисурур

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
После 1890
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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