Асадуллин Мухаметзариф Нугуманович
Место рожденияСафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
10.09.1873
Дочь: Зулейха Мухаметзарифовна
Мать ребёнка: Асадуллина Фархисурур
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
20.11.1875
Сын: Асадуллин Гилязетдин Мухаметзарифович
Мать ребёнка: Асадуллина Фархисурур
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
14.11.1879
Дочь: Зульхиза Мухаметзарифовна
Мать ребёнка: Асадуллина Фархисурур
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
10.01.1882
Дочь: Фатхия Мухаметзарифовна
Мать ребёнка: Асадуллина Фархисурур
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1885
Сын: Асадуллин Мухаметгариф Мухаметзарифович
Мать ребёнка: Асадуллина Фархисурур
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
?.02.1889
Сын: Асадуллин Мухаметшариф Мухаметзарифович
Мать ребёнка: Асадуллина Фархисурур
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
После 1890
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия