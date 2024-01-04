Ломанова Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломанова Ирина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ломанов Борис Вениаминович

Мать: Ломанова Лидия Ивановна

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