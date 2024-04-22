Ильинская (Авдуевская) Прасковья Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Дочь Александра Максимовича Авдуевского.
Бракосочетание
Около 1858
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ильинский Александр Львович
Отец ребёнка: Ильинский Лев Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1867 ст.
Отец ребёнка: Ильинский Лев Иванович
Смерть
Неизвестно