Ильинская (Авдуевская) Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Авдуевская) Прасковья Александровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь Александра Максимовича Авдуевского.
Бракосочетание
Около 1858

Муж: Ильинский Лев Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ильинский Александр Львович

Отец ребёнка: Ильинский Лев Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1867 ст.

Сын: Ильинский Павел Львович

Отец ребёнка: Ильинский Лев Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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