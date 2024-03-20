Enno Andres
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1785
Сын: Enman Tomas
Мать ребёнка: Enno An
Рождение ребёнка
12.01.1789
Сын: Enman Mihkel
Мать ребёнка: Enno An
Рождение ребёнка
?.11.1797
Сын: Enman Andres
Мать ребёнка: Enno An
Смерть
Неизвестно