Enno Andres — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Enno Andres

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1785 г.р.
1789 г.р.
1797 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1785

Сын: Enman Tomas

Мать ребёнка: Enno An

Рождение ребёнка
12.01.1789

Сын: Enman Mihkel

Мать ребёнка: Enno An

Рождение ребёнка
?.11.1797

Сын: Enman Andres

Мать ребёнка: Enno An

Смерть
Неизвестно

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