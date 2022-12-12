Сидоренко Лука Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоренко Марко
Мать: Сидоренко Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Галина Лукинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Ольга Лукинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Лидия Лукинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: Анастасия Лукинична
Мать ребёнка: не указана
Полтава, Полтавська область
Смерть
Неизвестно