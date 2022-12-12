Сидоренко Лука Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоренко Лука Маркович

Сидоренко Лука Маркович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоренко Марко

Мать: Сидоренко Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Галина Лукинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Ольга Лукинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Лидия Лукинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: Анастасия Лукинична

Мать ребёнка: не указана

Полтава, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close