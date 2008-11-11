Сунцев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунцев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1993

Сын: Сунцев Артём

Мать ребёнка: Сунцева Альфия

Рождение ребёнка
Около 11.11.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сунцева Альфия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сунцева Альфия

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