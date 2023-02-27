(Гузанова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гузанов Прокофий
Рождение ребёнка
1737
Сын: Гузанов Иван
Отец ребёнка: Гузанов Прокофий
Рождение ребёнка
1746
Сын: Гузанов Григорий Прокопьевич
Отец ребёнка: Гузанов Прокофий
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Гузанов) Параскева Прокопьевна
Отец ребёнка: Гузанов Прокофий
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Гузанова) Татьяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Гузанов Прокофий
Смерть
Неизвестно