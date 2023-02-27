(Гузанова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гузанова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гузанов Прокофий

Рождение ребёнка
1737

Сын: Гузанов Иван

Отец ребёнка: Гузанов Прокофий

Рождение ребёнка
1746

Сын: Гузанов Григорий Прокопьевич

Отец ребёнка: Гузанов Прокофий

Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Гузанов) Параскева Прокопьевна

Отец ребёнка: Гузанов Прокофий

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Гузанова) Татьяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Гузанов Прокофий

Смерть
Неизвестно

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