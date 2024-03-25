Никитина (Малухина) Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина (Малухина) Евдокия Ильинична

Никитина (Малухина) Евдокия Ильинична

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1893

Муж: Никитин Иван Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1894

Сын: Никитин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1902

Сын: Никитин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1906

Сын: Никитин Иван Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1908

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1910

Сын: Никитин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1912

Сын: Никитин Семён Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close