Никитина (Малухина) Евдокия Ильинична
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
29.01.1893
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
05.11.1902
Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.06.1906
Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
19.04.1908
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.03.1910
Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.02.1912
Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно