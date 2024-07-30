Костюк Стефанида Ануф Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКостюк Стефанида Ануф

Костюк Стефанида Ануф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1919 г.р.

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ануф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костюк Степан

Осово, Докшицкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
21.12.1919

Сын: Костюк Василий Степанович

Отец ребёнка: Костюк Степан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.