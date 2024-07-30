Костюк Стефанида Ануф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ануф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костюк Степан
Осово, Докшицкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
21.12.1919
Сын: Костюк Василий Степанович
Отец ребёнка: Костюк Степан
Смерть
Неизвестно