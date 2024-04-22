Михайлова Маргарита Андреевна
Место рождения
Дата рождения08.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1987
Рождение ребёнка
17.07.2014
Отец ребёнка: Фирсов Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
17.07.2014
Дочь: Фирсова Стелла Владимировна
Отец ребёнка: Фирсов Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
27.12.2021
Сын: Саломатин Севастьян Артемович
Отец ребёнка: Саломатин Артём Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно