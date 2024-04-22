Михайлова Маргарита Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова Маргарита Андреевна

Михайлова Маргарита Андреевна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

08.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1987

Отец: Михайлов Андрей Викторович

Мать: Беспалова Елена Васильевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.07.2014

Сын: Фирсов Марк Владимирович

Отец ребёнка: Фирсов Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
17.07.2014

Дочь: Фирсова Стелла Владимировна

Отец ребёнка: Фирсов Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
27.12.2021

Сын: Саломатин Севастьян Артемович

Отец ребёнка: Саломатин Артём Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Артём Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Владимир Сергеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close