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Щелков Гурей Евграфов

Место рождения

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

05.02.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Щелков Евграф Яковлев

Мать: Щелкова Авдотья Асафова

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Щелков Иван Гурьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Щелков Петр Гурьев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1886

Сын: Щелков Александр Гурьев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.11.1889

Сын: Щелков Михаил Гурьев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
05.02.1913
Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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