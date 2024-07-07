Щелков Гурей Евграфов
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти05.02.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Щелков Евграф Яковлев
Мать: Щелкова Авдотья Асафова
Рождение ребёнка
1867
Сын: Щелков Иван Гурьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1882
Сын: Щелков Петр Гурьев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1886
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1889
Сын: Щелков Михаил Гурьев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.1913