Blum (Masef) Jean (Henya)
Место рождения
Дата рожденияОколо 01.01.1906
Дата смерти10.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1906
Отец: Masef (maseev) Jacob (Jankel)
Мать: Masef Eva (Enta)
Установлено по переписи 1940 года
Иммиграция
1914
Место жительства
1920
New York, New York, USA
Место жительства
1930
Bronx (Districts 1-250), Bronx, New York, USA
Бракосочетание
1931
Муж: Blum Joseph
Brooklyn, N.Y.
Установлено по дате вы дачи паспорта на фамилию Blum
Рождение ребёнка
04.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Blum Joseph
Brooklyn, NY
Место жительства
1935
Рождение ребёнка
21.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Blum Joseph
Brooklyn, NY
Место жительства
1940
1035 Washington Ave, A D 11, Kings, New York, USA
Смерть
10.08.2006
Kailua Kona, Hi.
Место жительства
По 2006