Blum (Masef) Jean (Henya) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Blum (Masef) Jean (Henya)

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

Около 01.01.1906

Дата смерти

10.08.2006

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1906

Отец: Masef (maseev) Jacob (Jankel)

Мать: Masef Eva (Enta)

Орёл, город Орёл, Орловская область
Установлено по переписи 1940 года
Иммиграция
1914
Место жительства
1920
New York, New York, USA
Место жительства
1930
Bronx (Districts 1-250), Bronx, New York, USA
Бракосочетание
1931

Муж: Blum Joseph

Brooklyn, N.Y.
Установлено по дате вы дачи паспорта на фамилию Blum
Рождение ребёнка
04.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blum Joseph

Brooklyn, NY
Место жительства
1935
Рождение ребёнка
21.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blum Joseph

Brooklyn, NY
Место жительства
1940
1035 Washington Ave, A D 11, Kings, New York, USA
Смерть
10.08.2006
Kailua Kona, Hi.
Место жительства
По 2006
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