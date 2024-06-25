Морозова (Перегримова) Марина Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.11.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
06.05.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серебренников Виктор Иванович
Эвенск, Северо-Эвенский, Магаданская область
Рождение ребёнка
28.02.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан