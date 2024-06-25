Морозова (Перегримова) Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Перегримова) Марина Михайловна

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

12.11.1968

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1941 г.р.

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1968

Отец: Перегримов Михаил Степанович

Мать: Перегримова (Дюгаева) Любовь Ивановна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
06.05.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серебренников Виктор Иванович

Эвенск, Северо-Эвенский, Магаданская область
Рождение ребёнка
28.02.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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