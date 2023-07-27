Пугачёва (Паукова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугачёва (Паукова) Наталья Николаевна

Пугачёва (Паукова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

Ап
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1961

Отец: Пауков Николай Петрович

Мать: Паукова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачёв Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
04.09.1981

Дочь: Пугачёва Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Пугачёв Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
16.12.1984

Дочь: Пугачёва Елена Владимировна

Отец ребёнка: Пугачёв Владимир Анатольевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.