Пугачёва (Паукова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1961
Отец: Пауков Николай Петрович
Мать: Паукова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1981
Дочь: Пугачёва Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Пугачёв Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
16.12.1984
Дочь: Пугачёва Елена Владимировна
Отец ребёнка: Пугачёв Владимир Анатольевич