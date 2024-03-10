Катарина Нильсен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Не Существует Миккель Нильсен
Отец ребёнка: Не Существует Ульрих Нильсен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Не Существует Магнус Нильсен
Отец ребёнка: Не Существует Ульрих Нильсен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Не Существует Марта Нильсен
Отец ребёнка: Не Существует Ульрих Нильсен