Катарина Нильсен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катарина Нильсен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Не Существует Миккель Нильсен

Отец ребёнка: Не Существует Ульрих Нильсен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Не Существует Магнус Нильсен

Отец ребёнка: Не Существует Ульрих Нильсен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не Существует Марта Нильсен

Отец ребёнка: Не Существует Ульрих Нильсен

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