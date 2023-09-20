Чебыкин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебыкин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Меньшикова (Чебыкина) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Новый Златоуст, Артинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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