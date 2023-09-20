Чебыкин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Меньшикова (Чебыкина) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Новый Златоуст, Артинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно