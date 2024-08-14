Пешков Андриян Епифанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1904
Дата смерти29.05.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1904
Отец: Пешков Епифан ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1925
Дочь: Лесникова (Пешкова) Татьяна Андрияновна
Мать ребёнка: Пешкова (Яковлева) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
После 1926
Мать ребёнка: Пешкова (Яковлева) Анастасия Ивановна
Смерть
29.05.1976