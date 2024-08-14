Пешков Андриян Епифанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешков Андриян Епифанович

Пешков Андриян Епифанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1904

Дата смерти

29.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1904

Отец: Пешков Епифан ?

Мать: Пешкова Прасковья Еврасиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова (Яковлева) Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1925

Дочь: Лесникова (Пешкова) Татьяна Андрияновна

Мать ребёнка: Пешкова (Яковлева) Анастасия Ивановна

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
После 1926

Сын: Пешков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Пешкова (Яковлева) Анастасия Ивановна

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
29.05.1976

Мы используем куки для улучшения работы сайта.